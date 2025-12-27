Давидович-Фокина обыграл Шана на выставочном турнире в Макао. Андреева снялась с микста из-за болезни
Мирра Андреева снялась с микста на выставочном турнире в Макао.
В Макао стартовал командный выставочный турнир MGM Tennis Masters.
За команду Кончиты Мартинес выступают Мирра Андреева, Ибин У и Алехандро Давидович-Фокина, за команду Ли На – Александра Эала, Юго Эмбер и Шан Цзюньчэн.
Андреева снялась с микста из-за болезни. Завтра ей предстоит сыграть с Эалой.
27 декабря, первый игровой день:
Алехандро Давидович-Фокина (команда Кончиты Мартинес) – Шан Цзюньчэн (команда Ли На) – 7:6(3), 7:5
Алехандро Давидович-Фокина / Ибин У (команда Кончиты Мартинес) – Александра Эала / Шан Цзюньчэн (команда Ли На) – 7:5, 7:6(1)
Ибин У (команда Кончиты Мартинес) – Юго Эмбер (команда Ли На) – 4:6, 6:3, 10-6
