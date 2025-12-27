Соболенко подарила Кириосу российские сладости

Арина Соболенко угостила Ника Кириоса российскими сладостями.

Первая ракетка мира Арина Соболенко подарила Нику Кириосу российские сладости перед выставочным матчем.

«Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего веселья!» – написал австралиец в соцсети.

Ремейк «Битвы полов» между Соболенко и Кириосом пройдет 28 декабря в Дубае.

