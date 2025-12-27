Соболенко подарила Кириосу российские сладости
Арина Соболенко угостила Ника Кириоса российскими сладостями.
Первая ракетка мира Арина Соболенко подарила Нику Кириосу российские сладости перед выставочным матчем.
«Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего веселья!» – написал австралиец в соцсети.
Ремейк «Битвы полов» между Соболенко и Кириосом пройдет 28 декабря в Дубае.
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Кириоса
