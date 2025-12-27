Рублев обыграл Вашеро на выставочном турнире в Шэньчжэне

Рублев обыграл Вашеро, Швентек уступила Ван Синьюй на выставке в Шэньчжэне.

В Шэньчжэне прошли матчи второго игрового дня командного выставочного турнира World Tennis Continental Cup.

За сборную Европы играют Ига Швентек , Белинда Бенчич , Валентин Вашеро и Флавио Коболли , за сборную Мира – Елена Рыбакина , Ван Синьюй , Чжичжэнь Чжан и Андрей Рублев .

27 декабря:

Чжичжэнь Чжан (Мир) – Флавио Коболли (Европа) – 7:6(5), 6:3

Ван Синьюй (Мир) – Ига Швентек (Европа) – 6:2, 6:3

Андрей Рублев (Мир) – Валентин Вашеро (Европа) – 2:6, 7:6(5), 10:7

Белинда Бенчич / Флавио Коболли (Европа) – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан (Мир) – 6:3, 7:6(3)

26 декабря:

Белинда Бенчич (Европа) – Циньэнь Чжэн (Мир) – 4:6, 6:2, 10-5

Ига Швентек (Европа) – Елена Рыбакина (Мир) – 6:3, 6:3

После первых шести матчей счет равный – 3:3. Завтра пройдут еще четыре встречи, в которых определится победитель.