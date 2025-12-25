Отец Алькараса – на слухи о причинах расставания с Ферреро: «Каждый волен высказывать свое мнение, исходя из того, что он знает»

Отец Алькараса прокомментировал слухи о причинах расставания с Ферреро.

Отец Карлоса Алькараса дал комментарий EFE после высказываний Хуана Карлоса Ферреро о расставании с первой ракеткой мира.

«Каждый волен высказывать свое мнение, исходя из того, что он знает».

Вчера в интервью Marca Ферреро заявил , что хотел бы продолжить сотрудничество, однако возникли вопросы, по которым он и окружение Алькараса не сошлись во мнениях.

Ранее издание CLAY и журналист Крейг Шапиро сообщили , что у тренера возникли разногласия с Алькарасом-старшим по поводу принципов управления карьерой игрока и финансовых вопросов.

