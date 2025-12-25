Отец Алькараса – на слухи о причинах расставания с Ферреро: «Каждый волен высказывать свое мнение, исходя из того, что он знает»
Отец Алькараса прокомментировал слухи о причинах расставания с Ферреро.
Отец Карлоса Алькараса дал комментарий EFE после высказываний Хуана Карлоса Ферреро о расставании с первой ракеткой мира.
«Каждый волен высказывать свое мнение, исходя из того, что он знает».
Вчера в интервью Marca Ферреро заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество, однако возникли вопросы, по которым он и окружение Алькараса не сошлись во мнениях.
Ранее издание CLAY и журналист Крейг Шапиро сообщили, что у тренера возникли разногласия с Алькарасом-старшим по поводу принципов управления карьерой игрока и финансовых вопросов.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: eurosport.es
