Джокович поздравил болельщиков с Рождеством на пяти языках

Новак Джокович опубликовал видео с поздравлением с Рождеством на пяти языках.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович опубликовал видео, в котором поздравляет болельщиков с Рождеством на пяти языках – английском, немецком, французском, испанском и итальянском.

«Тем, кто празднует, где бы вы ни отмечали – с Рождеством🎄», – подписал видео серб.

