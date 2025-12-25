Джокович поздравил болельщиков с Рождеством на пяти языках
Новак Джокович опубликовал видео с поздравлением с Рождеством на пяти языках.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович опубликовал видео, в котором поздравляет болельщиков с Рождеством на пяти языках – английском, немецком, французском, испанском и итальянском.
«Тем, кто празднует, где бы вы ни отмечали – с Рождеством🎄», – подписал видео серб.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джоковича
