  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик об алкоголе перед матчами: «Если есть желание, могу выпить две кружки пива вечером, почему нет?»
10

Бублик об алкоголе перед матчами: «Если есть желание, могу выпить две кружки пива вечером, почему нет?»

Александр Бублик: могу выпить две кружки пива по пол-литра вечером перед матчем.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал об отношении к алкоголю.

– Весной ты сказал: «Я стал 17-м – и такой: надо сделать это, упорнее тренироваться, поработать над диетой, перестать пить, ходить на вечеринки». Ты можешь позволить себе выпить во время турнира?

– Да, спокойно отношусь к алкоголю. Не вижу в этом ничего такого, если все в контролируемых дозах.

– Сколько готов выпить вечером перед матчем?

– Сколько захочу. Проще назвать объем – и скажу, могу или нет.

– Две кружки пива по пол-литра.

– Могу. Если есть желание, почему нет? Если нет желания – не буду. Нет такого, что мне надо. Если компания располагает, кто-то приехал, не вижу в этом ничего такого.

– Бывало, что перебарщивал во время турнира?

– Наверное, со всеми бывало. В жизни случается так, что на работу не пошел, потому что перебрал, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Бублик
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Джокович поздравил болельщиков с Рождеством на пяти языках
сегодня, 13:24Видео
Мирра Андреева потренировалась с Эалой перед выставочным турниром в Макао
сегодня, 12:08Фото
Энди Роддик: «Медведев вернется в топ-10 в 2026-м»
сегодня, 11:43
Иванович опубликовала подборку рождественских фото
сегодня, 10:41Фото
Сафина будет тренировать Полину Кудерметову
сегодня, 09:59
Бублик о рейтинговых целях: «Меня всегда устраивала позиция в топ-30. Но когда ты 11-й, сложно не сказать о том, что хочешь в топ-10»
сегодня, 09:40
Бублик о поведении на корте: «Если у меня не получается – да и хрен с ним, давайте устраивать шоу. Не корову же проигрываем»
сегодня, 09:25
Бублик об игроках, меняющих гражданство: «Ради чего еще можно делать? Только ради денег»
сегодня, 08:59
Бублик о конфликте с Муте: «Я сказал ему: «Давай ты дашь мне в морду»
сегодня, 08:41
Бублик о женском теннисе: «Не смотрю его. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно»
сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Синнер встретился с Баджо в Дубае
сегодня, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
вчера, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56