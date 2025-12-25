Бублик об алкоголе перед матчами: «Если есть желание, могу выпить две кружки пива вечером, почему нет?»
11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал об отношении к алкоголю.
– Весной ты сказал: «Я стал 17-м – и такой: надо сделать это, упорнее тренироваться, поработать над диетой, перестать пить, ходить на вечеринки». Ты можешь позволить себе выпить во время турнира?
– Да, спокойно отношусь к алкоголю. Не вижу в этом ничего такого, если все в контролируемых дозах.
– Сколько готов выпить вечером перед матчем?
– Сколько захочу. Проще назвать объем – и скажу, могу или нет.
– Две кружки пива по пол-литра.
– Могу. Если есть желание, почему нет? Если нет желания – не буду. Нет такого, что мне надо. Если компания располагает, кто-то приехал, не вижу в этом ничего такого.
– Бывало, что перебарщивал во время турнира?
– Наверное, со всеми бывало. В жизни случается так, что на работу не пошел, потому что перебрал, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.
«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика
Почему Бублик – любимый теннисист тех, кто не смотрит теннис?