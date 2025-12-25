  • Спортс
  Бублик о поведении на корте: «Если у меня не получается – да и хрен с ним, давайте устраивать шоу. Не корову же проигрываем»
Бублик о поведении на корте: «Если у меня не получается – да и хрен с ним, давайте устраивать шоу. Не корову же проигрываем»

11-я ракетка мира Александр Бублик объяснил, почему не зацикливается на неудачах и устраивает шоу на корте.

«Я не человек, который долбится головой в стену и пытается сквозь пот, слезы и боль: «Умри, но сделай». Не получается – давайте устраивать шоу. Я такого понимания: не получается – да и хрен с ним. Не корову же проигрываем, как мама всю жизнь говорила.

Ну, проиграю – зато весело. Лучше же, чтобы я проиграл, а в интернете появился мой монолог. Может, где-то подал снизу, люди посмеялись, я посмеялся. Да и мне не так обидно.

Понятно, что как спортсмену мне это не нравится. Не нравится, когда начинаю играть плохо. Но мы все не застрахованы от этого. А тем более – спортсмены, которые не стоят в тройке-четверке. Четверка играет максимально стабильно, остальные – волнами. Когда попадаешь в [негативную] волну, когда не идет, когда плохое настроение, не выспался, с друзьями лишнего позволил – конечно, это раздражает.

Но, на мой взгляд, лучше подать снизу, посмеяться, ударить ручкой и с улыбкой покинуть корт, нежели при 1:5 и 15:40 выиграть розыгрыш и кулак в бокс показывать. Для меня вот это непонятно. Когда я смотрю матчи и вижу «Борись до конца»… Я не такой человек. Мне это всегда говорили, но я никогда не понимал.

Проигрываешь 1:4 с двумя брейками – ну, долей уже до 1:6 и начинай следующий сет. Чего тут упираться-то? Еще зависит от того, какой турнир, насколько он мне важен, что у меня происходит дома. Может, я по сыну и жене соскучился и вообще не хочу тут находиться. А мне бегать надо по жаре в 45 градусов, хотя мне не нравится, я домой хочу. И ничего не получается. Да и в жопу все это, я поехал домой. Я такой философии», – сказал Бублик в интервью Спортсу’’. 

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
