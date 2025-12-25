  • Спортс
  Бублик об игроках, меняющих гражданство: «Ради чего еще можно делать? Только ради денег»
Бублик об игроках, меняющих гражданство: «Ради чего еще можно делать? Только ради денег»

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал о смене гражданства в теннисе и условиях своего перехода в Казахстан.

– В декабре несколько российских теннисисток сменили спортивное гражданство. Что ты об этом думаешь? 

– Это их выбор. Если им комфортно, пусть меняют. Я не знаю, зачем они это делают. Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег. Почему нет? 

– Тарпищев сказал, что при смене гражданства некоторые страны платят по 500 тысяч долларов. Какие условия были у тебя при переходе в Казахстан? 

– Я начал играть за Казахстан в 2016 году. Когда переходишь в Казахстан, никто не платит напрямую. Мне дали условия. 

Казахстан обеспечивает процесс. У тебя есть база по всей стране. Ты в любое время приезжаешь, тренируешься, используешь врачей, восстановительные центры. Тебе оплачивают поездки с тренером и с фитнес-тренером.

Но не было такого, что я перешел – мне перевели миллион долларов, – сказал Бублик в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
