1

Экс-50-я ракетка мира Беранкис завершил карьеру

Бывший игрок топ-50 Ричардас Беранкис завершил карьеру в 35 лет.

Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис объявил о завершении карьеры.

Литовцу 35 лет, сейчас он 426-я ракетка мира. Последний матч он провел в октябре на «Челленджере» в Братиславе. Его наивысшим рейтингом была 50-я строчка, которую он занимал в мае 2016-го.

Беранкис – чемпион юниорского US Open-2007 и финалист двух турниров ATP в одиночке (Лос-Анджелес-2012 и Москва-2017). В паре с Теймуразом Габашвили он выиграл турнир ATP 250 в Хьюстоне в 2015 году.

«Сегодня – один из тех дней, который казалось никогда не наступит, но он цепляет очень глубоко. Хочу сообщить, что принял одно из самых трудных решений в жизни – завершить свою профессиональную карьеру.

25 лет – это не просто цифра. Это путь, которым я шел. Детская мечта добраться до вершины. Этот этап промчался мгновенно, но оставил невероятно много: волнение, борьбу, победы, болезненные поражения, незабываемые воспоминания и людей, которые останутся со мной на всю жизнь.

Были взлеты. Были падения. Все это сделало меня сильнее – как спортсмена и как человека.

Любая история имеет начало и конец.

Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни – с чувством спокойствия и благодарности.

Спасибо каждому, кто был рядом: семье, друзьям, тренерам, членам команды, спонсорам, партнерам, болельщикам – всем, кто верил, поддерживал, подталкивал и помогал подняться, когда было тяжелее всего. Моя вера и ваша поддержка были моей движущей силой.

Уверен, что совсем скоро у нас будет возможность встретиться и вспомнить весь путь. Спасибо за все», – написал Беранкис.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Беранкиса
logoРичардас Беранкис
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер третий год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков
3 минуты назад
Тарпищев о смене гражданства Тимофеевой, Рахимовой и Потаповой: «Ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры»
сегодня, 14:22
Надаль перенес операцию на руке: «Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂»
сегодня, 13:18Фото
Карлос Алькарас: «Цель на 2026-й – выиграть Australian Open»
сегодня, 12:53
Бублик завел телеграм-канал
сегодня, 12:01
Мугуруса о преимуществе мужчин-теннисистов: «На пике формы я не обыграла бы даже юниора»
сегодня, 11:35
Билли Джин Кинг о матче Соболенко и Кириоса: «Единственное сходство с оригинальной «Битвой полов» в том, что сыграют парень с девушкой»
сегодня, 10:07
Фольо, отстраненный на 20 лет за договорные матчи и вербовку игроков за деньги, выложил мем с Балотелли «Почему всегда я?»
сегодня, 08:54Фото
Кириос о критике «Битвы полов» с Соболенко: «Мы хорошие друзья, которые хотят привлечь больше внимания к теннису. Никого не волнует, что вы там скажете»
сегодня, 07:54
Федерер и Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open
сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото