Экс-50-я ракетка мира Беранкис завершил карьеру

Бывший игрок топ-50 Ричардас Беранкис завершил карьеру в 35 лет.

Экс-50-я ракетка мира Ричардас Беранкис объявил о завершении карьеры.

Литовцу 35 лет, сейчас он 426-я ракетка мира. Последний матч он провел в октябре на «Челленджере» в Братиславе. Его наивысшим рейтингом была 50-я строчка, которую он занимал в мае 2016-го.

Беранкис – чемпион юниорского US Open-2007 и финалист двух турниров ATP в одиночке (Лос-Анджелес-2012 и Москва-2017). В паре с Теймуразом Габашвили он выиграл турнир ATP 250 в Хьюстоне в 2015 году.

«Сегодня – один из тех дней, который казалось никогда не наступит, но он цепляет очень глубоко. Хочу сообщить, что принял одно из самых трудных решений в жизни – завершить свою профессиональную карьеру.

25 лет – это не просто цифра. Это путь, которым я шел. Детская мечта добраться до вершины. Этот этап промчался мгновенно, но оставил невероятно много: волнение, борьбу, победы, болезненные поражения, незабываемые воспоминания и людей, которые останутся со мной на всю жизнь.

Были взлеты. Были падения. Все это сделало меня сильнее – как спортсмена и как человека.

Любая история имеет начало и конец.

Сегодня я закрываю одну из самых важных глав своей жизни – с чувством спокойствия и благодарности.

Спасибо каждому, кто был рядом: семье, друзьям, тренерам, членам команды, спонсорам, партнерам, болельщикам – всем, кто верил, поддерживал, подталкивал и помогал подняться, когда было тяжелее всего. Моя вера и ваша поддержка были моей движущей силой.

Уверен, что совсем скоро у нас будет возможность встретиться и вспомнить весь путь. Спасибо за все», – написал Беранкис.