Mercedes-Benz станет премиальным спонсором WTA с 2026 года (Hard Court)

Компания Mercedes-Benz близка к заключению многолетнего соглашения с WTA, сообщает Hard Court.

Немецкий автопроизводитель находится на финальной стадии переговоров о получении статуса главного партнера тура, который с 2022 года занимала компания Hologic. Медицинский бренд больше не будет титульным спонсором: с 2026 года WTA переходит к новой коммерческой модели, в которой роль ключевого партнера фактически заменит титульный статус.

Согласно условиям готовящегося соглашения, Mercedes-Benz получит практически полную эксклюзивность в автомобильном сегменте на турнирах WTA, хотя формально название тура меняться не будет.

Финансовые условия пока не разглашаются, но известно, что контракт станет одним из крупнейших в истории женского спорта. Параллельно Mercedes планирует сотрудничать и с отдельными игроками: на этой неделе Коко Гауфф уже объявила о партнерстве с брендом.

