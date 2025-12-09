Соболенко обыграла Осаку, Кириос уступил Полу на выставочном турнире в Нью-Йорке

Кириос уступил Полу, Соболенко победила Осаку на выставке в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошли выставочные матчи.

Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос уступил №20 Томми Полу – 6:4, 3:6, 5-10.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла №16 Наоми Осаку – 6:4, 7:5.

В миксте Кириос и Осака обыграли Пола и Соболенко – 4:3(6).

