Соболенко обыграла Осаку, Кириос уступил Полу на выставочном турнире в Нью-Йорке
Кириос уступил Полу, Соболенко победила Осаку на выставке в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошли выставочные матчи.
Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос уступил №20 Томми Полу – 6:4, 3:6, 5-10.
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла №16 Наоми Осаку – 6:4, 7:5.
В миксте Кириос и Осака обыграли Пола и Соболенко – 4:3(6).
Соболенко покоряет Америку: оговорилась на утреннем шоу, пошутила на вечернем
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
