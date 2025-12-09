  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Плишкова заявилась на Australian Open по защищенному рейтингу, Полина Кудерметова – первая запасная, Захарова – четвертая
0

Плишкова заявилась на Australian Open по защищенному рейтингу, Полина Кудерметова – первая запасная, Захарова – четвертая

Экс-первая ракетка мира Плишкова сыграет на AO-2026 по защищенному рейтингу.

Опубликована заявка Australian Open-2026, который пройдет с 18 января по 1 февраля.

Женский список возглавила №1 Арина Соболенко.

По защищенному рейтингу планируют выступить три теннисистки:

Последней по рейтингу попала №103 Леолия Жанжан, первая запасная – Полина Кудерметова, четвертая – Анастасия Захарова.

В списке нет Онс Жабер (ждет ребенка) и Даниэль Коллинс (травма спины).

Полностью заявка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
