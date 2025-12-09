Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу
Стал известен заявочный лист Australian Open-2026.
Опубликована заявка на Australian Open-2026, который пройдет c 18 января по 1 февраля.
Мужской список возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в него вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
У мужчин списки формировались на момент 17 ноября. Последним по рейтингу в основную сетку прошел №101 Тиаго Тиранте, первый запасной – Вит Копршива.
Полностью заявка здесь.
