Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу

Стал известен заявочный лист Australian Open-2026.

Опубликована заявка на Australian Open -2026, который пройдет c 18 января по 1 февраля.

Мужской список возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас . Также в него вошли россияне Даниил Медведев , Андрей Рублев и Карен Хачанов .

По защищенному рейтингу планируют выступить:

У мужчин списки формировались на момент 17 ноября. Последним по рейтингу в основную сетку прошел №101 Тиаго Тиранте , первый запасной – Вит Копршива .

Полностью заявка здесь .