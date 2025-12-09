0

Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу

Стал известен заявочный лист Australian Open-2026.

Опубликована заявка на Australian Open-2026, который пройдет c 18 января по 1 февраля.

Мужской список возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в него вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

У мужчин списки формировались на момент 17 ноября. Последним по рейтингу в основную сетку прошел №101 Тиаго Тиранте, первый запасной – Вит Копршива.

Полностью заявка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ausopen.com
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoЭмиль Руусувуори
logoЧжичжэнь Чжан
logoШан Цзюньчэн
logoТанаси Коккинакис
logoВит Копршива
logoAustralian Open
logoATP
logoТиаго Тиранте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер третий год подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков
2 минуты назад
Тарпищев о смене гражданства Тимофеевой, Рахимовой и Потаповой: «Ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры»
сегодня, 14:22
Надаль перенес операцию на руке: «Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂»
сегодня, 13:18Фото
Карлос Алькарас: «Цель на 2026-й – выиграть Australian Open»
сегодня, 12:53
Бублик завел телеграм-канал
сегодня, 12:01
Мугуруса о преимуществе мужчин-теннисистов: «На пике формы я не обыграла бы даже юниора»
сегодня, 11:35
Билли Джин Кинг о матче Соболенко и Кириоса: «Единственное сходство с оригинальной «Битвой полов» в том, что сыграют парень с девушкой»
сегодня, 10:07
Фольо, отстраненный на 20 лет за договорные матчи и вербовку игроков за деньги, выложил мем с Балотелли «Почему всегда я?»
сегодня, 08:54Фото
Кириос о критике «Битвы полов» с Соболенко: «Мы хорошие друзья, которые хотят привлечь больше внимания к теннису. Никого не волнует, что вы там скажете»
сегодня, 07:54
Федерер и Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open
сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото