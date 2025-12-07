Рууд о том, кто станет чемпионом мира в «Формуле-1»: «Очень надеюсь, что Пиастри»

Рууд надеется, что чемпионом мира в «Формуле-1» станет Пиастри.

12-я ракетка мира Каспер Рууд поделился мнением о том, кто станет чемпионом мира в «Формуле-1» – Ландо Норрис, Оскар Пиастри или Макс Ферстаппен. Сегодня в в Абу-Даби пройдет заключительный этап Гран-при.

«То, о чем я думаю и на что надеюсь, может быть разным... Но я очень надеюсь, что это сделает Пиастри. Он феноменально управляет машиной, и он один из не то чтобы темных лошадок, но он не так давно в «Формуле-1», если сравнивать, например, с Ферстаппеном и Норрисом. Так что, мне кажется, будет очень интересно, если кто-то новый придет и победит. Но Макс уже справлялся с такими сложными ситуациями раньше. В первом повороте будет интересно – как и на первом круге, на первых нескольких. Желаю всем удачи. Пусть победит быстрейший (смеется)».