Рууд о том, кто станет чемпионом мира в «Формуле-1»: «Очень надеюсь, что Пиастри»
Рууд надеется, что чемпионом мира в «Формуле-1» станет Пиастри.
12-я ракетка мира Каспер Рууд поделился мнением о том, кто станет чемпионом мира в «Формуле-1» – Ландо Норрис, Оскар Пиастри или Макс Ферстаппен. Сегодня в в Абу-Даби пройдет заключительный этап Гран-при.
«То, о чем я думаю и на что надеюсь, может быть разным... Но я очень надеюсь, что это сделает Пиастри. Он феноменально управляет машиной, и он один из не то чтобы темных лошадок, но он не так давно в «Формуле-1», если сравнивать, например, с Ферстаппеном и Норрисом. Так что, мне кажется, будет очень интересно, если кто-то новый придет и победит. Но Макс уже справлялся с такими сложными ситуациями раньше. В первом повороте будет интересно – как и на первом круге, на первых нескольких. Желаю всем удачи. Пусть победит быстрейший (смеется)».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @SkySportsTennis
