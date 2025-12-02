  • Спортс
  • Победа Вашеро над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Синнера от Бублика – на пятом месте
6

Победа Вашеро над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Синнера от Бублика – на пятом месте

Вашеро – автор главной сенсации в ATP-туре в 2025 году.

ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона за пределами «Больших шлемов». 

5. Александр БубликЯнник Синнер – 3:6, 6:3, 6:4, второй круг пятисотника в Галле.

4. Теренс АтманТэйлор Фриц – 3:6, 7:5, 6:3, четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати.

3. Ботик ван де ЗандшульпНовак Джокович – 6:2, 3:6, 6:1, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

2. Давид ГоффенКарлос Алькарас – 5:7, 6:4, 6:3, второй круг «Мастерса» в Майами.

1. Валентин Вашеро – Джокович – 6:3, 6:4, полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
