Победа Вашеро над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Синнера от Бублика – на пятом месте
Вашеро – автор главной сенсации в ATP-туре в 2025 году.
ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона за пределами «Больших шлемов».
5. Александр Бублик – Янник Синнер – 3:6, 6:3, 6:4, второй круг пятисотника в Галле.
4. Теренс Атман – Тэйлор Фриц – 3:6, 7:5, 6:3, четвертый круг «Мастерса» в Цинциннати.
3. Ботик ван де Зандшульп – Новак Джокович – 6:2, 3:6, 6:1, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
2. Давид Гоффен – Карлос Алькарас – 5:7, 6:4, 6:3, второй круг «Мастерса» в Майами.
1. Валентин Вашеро – Джокович – 6:3, 6:4, полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
