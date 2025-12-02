  • Спортс
Алькарас о карьерном Большом шлеме: «Просто хочу закрыть эту главу. Постараюсь сделать это уже в следующем году»

Карлос Алькарас хочет выиграть Australian Open-2026.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что мечтает выиграть Australian Open и собрать карьерный Большой шлем.

Алькарас никогда не проходил дальше четвертьфинала в Мельбурне. Если испанец выиграет там в 2026 году, то станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.

«Моя ключевая цель – выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». Это главное, к чему я стремлюсь.

Думаю, предстоящий Australian Open станет для меня чем-то особенным. Это моя первая большая цель. Когда я начинаю предсезонку и определяю, над чем хочу работать и чего хочу добиться, Australian Open неизменно в этом списке. Это первый или второй турнир сезона, и он всегда был для меня важнейшим шагом на пути к карьерному или календарному Большому шлему.

Я просто хочу закрыть эту главу. Конечно, постараюсь сделать это уже в следующем году. Если не получится – буду пытаться через год, через два, через три».

Также испанец высказался о соперничестве с Янником Синнером, который выиграл два последних Australian Open.

«Я очень благодарен нашему соперничеству. Оно заставляет меня каждый день выкладываться на 100%. Уровень, который я должен достигать и который нужно постоянно повышать, чтобы обыгрывать Янника, – невероятно высок».

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ausopen.com
