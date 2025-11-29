Швентек о сезоне-2026: «Хочу пропустить пару турниров, чтобы посвятить время работе над техникой»

Ига Швентек: хочу пропустить два турнира в 2026 году.

Вторая ракетка мира Ига Швентек планирует разгрузить календарь в 2026 году.

«Я хочу попробовать пропустить пару турниров в следующем году – возможно, те, где у меня обычно не идет игра. Планирую посвятить это время основательной работе над техникой. Думаю, это поможет мне лучше действовать под давлением, потому что мое тело будет помнить правильные движения и то, чему я научилась за время этой подготовки.

С психологической стороны это тоже многое дает. Если знаю, что проделала хорошую работу, это придает уверенности. Тогда я приезжаю на турниры более подготовленной. Сейчас, когда все обязаны играть определенный набор турниров, большинство игроков признаются, что не всегда подходят к каждому из них полностью готовыми.

В этом году я многому научилась и начала внедрять новые вещи, но пока не очень получается сочетать это с тем стилем, в котором играла последние сезоны. Моя задача – найти баланс: сохранить сильную игру на медленных покрытиях, но при этом чувствовать себя комфортнее с той вариативностью, которая у меня появилась, и точно понимать, что использовать в нужный момент», – сказала Швентек в интервью The Guardian.

