Алькарас после трех побед на групповом этапе итогового турнира: «Это мой лучший сезон в зале»

Карлос Алькарас: у меня мало опыта игры в зале.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал итогового без поражений в группе.

На групповом этапе испанец обыграл Алекса де Минаура, Тэйлора Фрица и Лоренцо Музетти.

– Это ваш лучший сезон на крытом харде? Не только по результатам, но и по ощущениям на корте?

– Если честно, сложно так говорить. Я сыграл всего пару турниров: в Париже вылетел в первом круге, здесь пока только полуфинал. Посмотрим, чем все закончится. В 2023-м я тоже доходил до 1/2, так что не знаю.

Я вообще не так много играю на крытом харде, поэтому опыта на этом покрытии немного. Но с каждым матчем чувствую себя лучше. Надеюсь, к полуфиналу стану еще увереннее.

– Продолжая тему покрытия: вы говорили, что в этом году прошли определенный путь, чтобы подойти к осени в хорошем состоянии. Что это был за процесс? Вы просто больше отдыхали дома?

– Во-первых, я забыл, что выиграл Роттердам [в феврале]. Совсем вылетело из головы (улыбается). Так что да – это мой лучший сезон в зале.

Что касается подготовки к концовке года: мне всегда полезно провести время дома перед серией турниров в зале, максимально хорошо подготовиться. Это не гарантирует, что ты станешь играть лучше, но дает спокойствие: ты сделал все, что мог.

Я приехал сюда, понимая, что показываю отличный теннис, что хорошо подготовился. Важно знать себя – что тебе нужно на корте и вне его. В этом сезоне к осенней части я подошел правильно.

– Если сравнить эмоции: что сильнее – секунды после того, как гарантировали себе первую строчку по итогам года, или секунды после победы на «Большом шлеме»?

– Это разные чувства. Ты всегда ставишь цель выиграть «Большой шлем». И всегда нацеливаешься закончить год №1.

Но когда ты, например, здесь обеспечиваешь себе первую строчку, турнир еще продолжается. Эмоции есть, можно порадоваться с командой, с близкими – но сразу после этого ты должен переключаться: восстановление, сон, подготовка к полуфиналу.

Когда выигрываешь «Шлем», турнир закончен: можно расслабиться, делать что хочешь. Это абсолютно другое состояние – ты только что взял один из самых больших титулов в нашем спорте.

Так что это разные эмоции, их сложно сравнивать, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

