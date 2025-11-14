Де Минаур – первый австралиец после Кириоса, одержавший 20 побед над топ-10

Де Минаур – первый австралиец после Кириоса с 20-ю победами над топ-10.

№7 рейтинга ATP Алекс де Минаур обыграл шестую ракетку мира Тэйлора Фрица в третьем туре группового этапа итогового турнира – 7:6(3), 6:3.

Для Де Минаура это 20-я победа над игроками топ-10 – он стал первым австралийцем, кому покорилось такое достижение после Ника Кириоса в 2019 году.

Также он впервые вышел в полуфинал итогового.