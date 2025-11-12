Соболенко о настрое на первый финал ТБШ в карьере: «Я шла, повторяя себе как мантру: «Упаду, разобьюсь головой об корт, но это сделаю»
Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что боялась завершить карьеру без победы на турнире «Большого шлема». Первый титул она взяла на Australian Open-2023 в финале против Елены Рыбакиной (4:6, 6:3, 6:4).
– Те, кто проходил через это, говорят, что нет более яркого момента, чем первый «Большой шлем» и вот этот первый раз, когда ты выходишь на первую строчку рейтинга. Как это было у тебя? Расскажи, что ты ощущала в тот момент, когда за плечами столько лет тренировок и усилий – и вот оно случается?
– Блин, что-то я сегодня какая-то эмоциональная… Я просто вспоминаю – и мне прямо плакать хочется (улыбается). Потому что да, ты падаешь и думаешь: «Блин, неужели? Просто спасибо, господи».
– А вот выходя в тот день на корт, ты понимала, что это может произойти? Или тогда еще не верила?
– Просто у меня до этого был проигранный финал (Соболенко до US Open-2023 не проигрывала в финалах ТБШ – Спортс’’). И я шла, повторяя себе как мантру: «Я упаду, разобьюсь головой об этот корт, но я это сделаю». Тем более я понимала, что по статистике, по всем нашим матчам я фаворит. То есть я могу это сделать, да? Нужно просто не то чтобы абстрагироваться от того, что это «Шлем» – это невозможно.
Я просто шла и настраивала себя: «Блин, кровью, потом, не знаю, умру на этом корте – но сделаю все возможное». И если звезды не сложатся – окей, попробую в следующий раз. У меня был вот такой настрой.
И когда я выиграла – я упала, заплакала, потому что все это было эмоционально связано с семьей, со всем. Я просто думала: «Блин, спасибо…» У меня ведь был самый большой страх в жизни – закончить карьеру без «Шлема». Потому что я бы тогда думала: ну и зачем все это было? Какая цель?
– Каждый раз, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты чувствуешь, что это новый этап или это поддержание того, что ты создала за свою карьеру?
– Считаю, что при первом «Шлеме» были одни эмоции, это был один игрок, при победе во втором – другой игрок, с другим опытом, с новыми челленджами. Я раньше не понимала, как можно выиграть третий, четвертый или пятый «Шлем», но все равно падать и плакать. Сейчас понимаю, что каждый раз, когда выигрываешь, становишься новым человеком, преодолеваешь разные трудности. В этот раз на US Open я боролась со своими демонами. Не ожидала, что упаду плакать. И в тот момент поняла, почему каждый атлет, когда чего-то добивается не в первый раз, падает и проявляет эмоции. Каждый раз – как первый раз, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.