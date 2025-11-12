Соболенко о настрое на первый финал ТБШ в карьере: «Я шла, повторяя себе как мантру: «Упаду, разобьюсь головой об корт, но это сделаю»

Соболенко поделилась эмоциями от первой победы на ТБШ.

Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что боялась завершить карьеру без победы на турнире «Большого шлема». Первый титул она взяла на Australian Open-2023 в финале против Елены Рыбакиной (4:6, 6:3, 6:4).

– Те, кто проходил через это, говорят, что нет более яркого момента, чем первый «Большой шлем» и вот этот первый раз, когда ты выходишь на первую строчку рейтинга. Как это было у тебя? Расскажи, что ты ощущала в тот момент, когда за плечами столько лет тренировок и усилий – и вот оно случается?

– Блин, что-то я сегодня какая-то эмоциональная… Я просто вспоминаю – и мне прямо плакать хочется (улыбается) . Потому что да, ты падаешь и думаешь: «Блин, неужели? Просто спасибо, господи».

– А вот выходя в тот день на корт, ты понимала, что это может произойти? Или тогда еще не верила?

– Просто у меня до этого был проигранный финал (Соболенко до US Open-2023 не проигрывала в финалах ТБШ – Спортс’’). И я шла, повторяя себе как мантру: «Я упаду, разобьюсь головой об этот корт, но я это сделаю». Тем более я понимала, что по статистике, по всем нашим матчам я фаворит. То есть я могу это сделать, да? Нужно просто не то чтобы абстрагироваться от того, что это «Шлем» – это невозможно.

Я просто шла и настраивала себя: «Блин, кровью, потом, не знаю, умру на этом корте – но сделаю все возможное». И если звезды не сложатся – окей, попробую в следующий раз. У меня был вот такой настрой.

И когда я выиграла – я упала, заплакала, потому что все это было эмоционально связано с семьей, со всем. Я просто думала: «Блин, спасибо…» У меня ведь был самый большой страх в жизни – закончить карьеру без «Шлема». Потому что я бы тогда думала: ну и зачем все это было? Какая цель?

– Каждый раз, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты чувствуешь, что это новый этап или это поддержание того, что ты создала за свою карьеру?

– Считаю, что при первом «Шлеме» были одни эмоции, это был один игрок, при победе во втором – другой игрок, с другим опытом, с новыми челленджами. Я раньше не понимала, как можно выиграть третий, четвертый или пятый «Шлем», но все равно падать и плакать. Сейчас понимаю, что каждый раз, когда выигрываешь, становишься новым человеком, преодолеваешь разные трудности. В этот раз на US Open я боролась со своими демонами. Не ожидала, что упаду плакать. И в тот момент поняла, почему каждый атлет, когда чего-то добивается не в первый раз, падает и проявляет эмоции. Каждый раз – как первый раз, – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.