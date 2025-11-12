Болельщица пришла на матч итогового турнира ATP с плакатом «Медди, мы по тебе скучаем. Возвращайся скорее»
Болельщица пришла на матч мужского итогового с плакатом, посвященным Медведеву.
Болельщица пришла на матч итогового турнира ATP в Турине между Беном Шелтоном и Феликсом Оже-Альяссимом с плакатом с надписью «Медди, мы по тебе скучаем. Возвращайся скорее».
Напомним, Даниил Медведев в этом году впервые с 2018-го не смог отобраться на итоговый
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: tennisbb.ru
