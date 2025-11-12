Алькарас о том, как читает игру соперников: «Я как голкипер, который ждет пенальти»

Карлос Алькарас рассказал, как считывает удары соперников.

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем во втором туре итогового турнира ATP. Он обыграл американца со счетом 6:7(2), 7:5, 6:3.

– Тэйлор отметил ваш уровень после матча. Он сказал, что вы всегда угадываете, куда приземлится мяч. Как вы это делаете?

– Просто стараюсь быть в его голове перед тем, как он ударит (улыбается).

Не знаю. Когда как. Мы изучаем игру многих теннисистов в разных матчах. Иногда игроки меняют удары, но всегда есть места, в которых они чувствуют себя комфортнее, когда находятся под давлением. Мы это изучаем и стараемся выработать инстинкт, чтобы занимать нужную сторону корта.

Мне кажется, сегодня я пару раз так и делал. Так что, вероятно, в итоге он почувствовал немного давления и начал ошибаться.

Но я просто думал об одной стороне и шел туда.

– Чувствуете ли вы себя немного так, будто вы голкипер во время пенальти?

– Да, я как голкипер, который ждет пенальти. Я просто думаю, в том ли я месте, чтобы сделать удар. Так что вот ответ. Я просто думаю о стороне корта и иду туда. Иногда работает, иногда нет, – сказал испанец на пресс-конференции.