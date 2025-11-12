Де Минаур после поражения от Музетти на итоговом: «Я упустил очень много таких матчей в этом году. Это убивает меня ментально больше, чем что-либо»

Де Минаур прокомментировал поражение от Музетти на итоговом.

Алекс де Минаур отреагировал на поражение от Лоренцо Музетти на итоговом турнире. Австралиец проиграл ему на групповой стадии со счетом 5:7, 6:3, 5:7. Он упустил подачу на матч.

– Как вы себя чувствуете?

– Думаю, хорошо, что я не выражаю свои чувства прямо сейчас, потому что они довольно мрачные.

Честно говоря, мне кажется, что в этом году было много матчей, которые должны были закончиться в мою пользу, но почему-то этого не произошло, так что... Да, я чувствую себя не очень.

– Сыграли ли болельщики большую роль в конце?

– Нет. Все было у меня на ракетке. Вины болельщиков в этом не было. Виноват я.

Мне просто надо поговорить с командой и попробовать разобрать все проблемы – потому что там есть те, которых могло бы и не быть. Если я правда хочу серьезно говорить о следующем шаге в карьере, то я не могу проигрывать такие встречи. Просто не могу.

Мне кажется, я упустил очень много таких матчей в этом году. Это убивает меня ментально больше, чем что-либо.

– Что именно вам нужно, чтобы сделать следующий шаг?

– Просто нужно выигрывать такие матчи. Не знаю... Если это не исправить, это меня просто съест меня заживо. Мне нужно разобраться с этим как можно скорее. Не знаю, сколько еще подобных поражений я смогу выдержать, – сказал Де Минаур на пресс-конференции.