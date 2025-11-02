19-летняя Мбоко выиграла второй титул в сезоне и дебютирует в топ-20

Виктория Мбоко выиграла турнир WTA 250 в Гонконге.

В финале канадка победила №68 мирового рейтинга Кристину Букшу со счетом 7:5, 6:7(9), 6:2.

19-летняя Мбоко выиграла второй титул в карьере. В августе она стала чемпионкой тысячника в Монреале.

За счет победы в Гонконге Мбоко дебютирует в топ-20. Она прибавит три позиции и станет 18-й ракеткой мира.