19-летняя Мбоко выиграла второй титул в сезоне и дебютирует в топ-20
Виктория Мбоко выиграла турнир WTA 250 в Гонконге.
В финале канадка победила №68 мирового рейтинга Кристину Букшу со счетом 7:5, 6:7(9), 6:2.
19-летняя Мбоко выиграла второй титул в карьере. В августе она стала чемпионкой тысячника в Монреале.
За счет победы в Гонконге Мбоко дебютирует в топ-20. Она прибавит три позиции и станет 18-й ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
