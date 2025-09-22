  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о проблемах со спиной: «После US Open две недели не брал в руки ракетку. Сделал две инъекции»
Зверев о проблемах со спиной: «После US Open две недели не брал в руки ракетку. Сделал две инъекции»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Тэйлора Фрица на Кубке Лэйвера.

Он уступил американцу 3:6, 6:7(4). Сборная Мира победила со счетом 15:9.

– У Тэйлора невероятный теннис. Когда он в форме, то может доставить серьезные проблемы кому угодно. С ним всегда очень тяжело.

Я выложился по максимуму, имел шансы по ходу второго сета и на тай-брейке. Команда гнала меня вперед, я верил, что могу [выиграть], но, к сожалению, не получилось.

– Как ваша спина?

– После US Open две недели не брал в руки ракетку. Сделал две инъекции. Пока спина держится, надеюсь, так будет и дальше, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoATP
травмы
