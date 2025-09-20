  • Спортс
  Макинрой об Алькарасе: «Я слежу за теннисом уже больше 50 лет, но никогда не встречал такого сильного и разностороннего теннисиста в его возрасте»
Макинрой об Алькарасе: «Я слежу за теннисом уже больше 50 лет, но никогда не встречал такого сильного и разностороннего теннисиста в его возрасте»

Джон Макинрой поделился впечатлениями от игры 22-летнего Карлоса Алькараса.

«Я слежу за теннисом уже больше 50 лет. И среди всех игроков, которых я видел, я никогда не встречал такого сильного и разностороннего теннисиста в его возрасте.

Алькарас привносит в теннис что-то совсем новое. Молодые игроки всегда стремятся подражать сильнейшим, и я надеюсь, что они будут смотреть на Карлоса и его игру – на то, как он любит действовать агрессивно и идти вперед. Мы многое потеряли из этого стиля, но благодаря Карлосу ситуация изменится. Он настоящий глоток свежего воздуха, которого теннису так не хватало», – сказал экс-первая ракетка мира в эфире Tennis Channel.

