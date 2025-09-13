Руне сменил ракетку, несмотря на действующий контракт с Babolat
Хольгер Руне рассказал, что после US Open начал тестировать новую ракетку.
Ранее датчанин выступал с Babolat Pure Aero 98, а перед Кубком Дэвиса тренировался с моделью другого бренда, перекрашенной в черный цвет.
«Это правда, здесь нет никакого секрета. Я пробую новую ракетку, чтобы понять свои ощущения, а дальше посмотрим. С момента окончания US Open я тренируюсь именно с ней и уже успел привыкнуть», – сказал Руне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
