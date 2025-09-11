  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Арина Соболенко: «Я думаю, ATP отменит «Битву полов». Подумают: «Пусть сыграет Синнер или Карлос Алькарас – но не Кириос»
0

Арина Соболенко: «Я думаю, ATP отменит «Битву полов». Подумают: «Пусть сыграет Синнер или Карлос Алькарас – но не Кириос»

Арина Соболенко рассказа о предстоящем матче против Ника Кириоса.

Ранее они объявили, что готовятся провести «Битву полов» спустя более чем 50 лет после оригинальной – в 1973-м Билли Джин Кинг победила Бобби Ригса со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

– Мы сражаемся за то, чтобы у нас были равные призовые – так что вот почему мы решили сыграть (смеется). Нет, по большей части это просто весело и здорово будет на это посмотреть. Мне же интересно сыграть с парнем, и я готова надрать ему задницу (улыбается). Я сейчас сильно на него давлю – так что, надеюсь, он просто из-за этого снимется.

– Передай сообщение Нику, я отправлю ему это.

– Ник, будь готов. Лучше бы тебе быть готовым – я надеру тебе задницу (улыбается). Я думаю, ATP отменит «Битву». Подумают: «Пусть сыграет Янник [Синнер] или Карлос [Алькарас] – но не Ник» (смеется).

– Это становится похоже на боксерский поединок.

– Я удостоверюсь, что я отослала ему кое-что выпить перед матчем.

– А, у тебя есть козыри в рукаве.

– Да, я должна быть уверена, что он не готов (смеется), – поделилась Соболенко на подкасте Джея Шетти.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Jay Shetty Podcast
logoНик Кириос
logoATP
logoWTA
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Соболенко о том, как переживала смерть отца: «Я очень много плакала, когда меня никто не видел. Только во время тренировок получалось об этом не думать»
1сегодня, 16:25
За 15 личных встреч Алькарас выиграл всего на 6 очков больше, чем Синнер
5сегодня, 15:26
Циципас о травме спины: «Тревога и стресс сыграли роль в ее возвращении. Перед первым кругом US Open я чувствовал себя замечательно»
2сегодня, 14:34
Циципас об инопланетянах: «У динозавров не было Spotify, мемов и латте на овсяном молоке... Надеюсь, они подумают об этом, прежде чем нанести удар»
9сегодня, 13:53
Вавринка о том, что играет на «Челленджере» якобы из-за долгов: «Не уверен, что призовые с «Челленджера» способны покрыть хоть какие-то долги🤣»
5сегодня, 13:12
Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться»
2сегодня, 12:28
Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open
33сегодня, 12:02
Рыбакина о расставании с тренером Сангвинетти: «Не всегда то, что пишут, является правдой. Пока Давиде в команде»
2сегодня, 11:30
Елена Рыбакина: «Бублик сказал, что любит баурсаки? Я тоже»
9сегодня, 10:45
Сборная Великобритании не откажется от матча Кубка Дэвиса в Гдыне, несмотря на ситуацию с БПЛА
3сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото