Арина Соболенко: «Я думаю, ATP отменит «Битву полов». Подумают: «Пусть сыграет Синнер или Карлос Алькарас – но не Кириос»

Арина Соболенко рассказа о предстоящем матче против Ника Кириоса.

Ранее они объявили , что готовятся провести «Битву полов» спустя более чем 50 лет после оригинальной – в 1973-м Билли Джин Кинг победила Бобби Ригса со счетом 6:4, 6:3, 6:3.

– Мы сражаемся за то, чтобы у нас были равные призовые – так что вот почему мы решили сыграть (смеется). Нет, по большей части это просто весело и здорово будет на это посмотреть. Мне же интересно сыграть с парнем, и я готова надрать ему задницу (улыбается). Я сейчас сильно на него давлю – так что, надеюсь, он просто из-за этого снимется.

– Передай сообщение Нику, я отправлю ему это.

– Ник, будь готов. Лучше бы тебе быть готовым – я надеру тебе задницу (улыбается). Я думаю, ATP отменит «Битву». Подумают: «Пусть сыграет Янник [Синнер] или Карлос [Алькарас] – но не Ник» (смеется).

– Это становится похоже на боксерский поединок.

– Я удостоверюсь, что я отослала ему кое-что выпить перед матчем.

– А, у тебя есть козыри в рукаве.

– Да, я должна быть уверена, что он не готов (смеется), – поделилась Соболенко на подкасте Джея Шетти.