Соболенко о том, как переживала смерть отца: «Я очень много плакала, когда меня никто не видел. Только во время тренировок получалось об этом не думать»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась тем, как переживала смерть отца.

Сергей Соболенко умер в ноябре 2019-го.

– Надеюсь, я не начну плакать прямо сейчас. Это было неожиданно, все случилось просто в момент. Это был сложно, потому что я была с ним очень близка – поэтому мы похожи по характеру, – и мы очень хорошо друг друга понимали. Он знал, что мне сказать, когда я испытывала какие-то проблемы на корте. Я могла просто ему позвонить, он говорил пару вещей и я такая: «О, точно». Поэтому момент, когда мы его потеряли, был тяжелым.

Но вместо того, чтобы погружаться в депрессию, я решила, что он все равно остается внутри меня – в моем сердце, в моей памяти. Он вырастил меня наилучшим образом. Спасибо ему. Я считаю, что благодаря нему сейчас я чемпионка. Я знаю, что он со мной (улыбается). Он меня поддерживает, заботится, защищает. Так что я решила, что моей мотивацией будет вписать нашу фамилию в историю благодаря нему.

– Что ты делала, чтобы справиться с горем?

– Мне пришлось быть очень сильной, потому что мама... Ей было очень тяжело с этим справиться. Она была слишком молодой, чтобы терять мужа, которого она любила. Это было сложно. Поэтому мне надо было быть сильной и не слишком показывать эмоции. Но тогда я очень много плакала, когда меня никто не видел.

Но лучшим решением для меня было выходить на корт и тренироваться – только тогда у меня получалось об этом не думать. От начала тренировки и до конца я просто концентрировалась на теннисе – на ударах по мячу, я била один за другим. А после того, как тренировка заканчивалась, я возвращалась к тому, что постоянно думала, вспоминала что-то из прошлого, начинала плакать еще сильнее (улыбается). Так что лучшим способом справиться со всем было постоянно тренироваться.

Я старалась все просто отпустить. Потому что с этим ничего нельзя сделать. Я считаю, что в жизни есть вещи, над которыми у тебя нет никакого контроля – рождение, любовь и смерть. Поэтому я подумала: это был его путь, и я была благодарна, что смогла провести с ним 21 год. Я знаю, что он меня защищает, – рассказала Соболенко на подкасте Джея Шетти.