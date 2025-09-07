  • Спортс
  • Арина Соболенко: «Я работала с психологом около 4-5 лет. Но в какой-то момент я решила, что пора взять ответственность и разбираться самой»
Арина Соболенко: «Я работала с психологом около 4-5 лет. Но в какой-то момент я решила, что пора взять ответственность и разбираться самой»

Арина Соболенко рассказала, почему перестала работать с психологом.

Накануне первая ракетка мира защитила титул US Open, обыграв в финале Аманду Анисимову.

– Насколько я понимаю, раньше, когда у вас были проблемы, вы в первую очередь обращались к психотерапевту или коучу, кому-то такому. Но теперь вы говорите: «Нет, я хочу разобраться во всем сама».

– Психологическое здоровье очень важно, и я работала с психологом около 4-5 лет. Она мне очень помогла в начале, особенно в плане осознания, что все возможно, пока ты вкладываешь силы и посвящаешь время достижению мечты. Она очень сильно мне помогла.

Но потом я поняла, что очень сильно на нее полагаюсь. Я думала, что это нормально, что она должна что-то во мне исправить, дать мне ответ. А я не брала на себя ответственность за свои действия. И я совершала одну и ту же ошибку по кругу и расстраивалась, что все это не помогает. Так что в какой-то момент я решила, что пора взять ответственность и разбираться самой – думать, анализировать и понимать себя лучше. Мне кажется, это очень хорошо работает и что это было правильным решением.

Но никогда не знаешь, что произойдет в будущем – может, однажды я почувствую, что мне нужен кто-то, с кем я смогу поговорить, поделиться, что мне нужна будет чья-то помощь. Но сейчас я очень горжусь собой, что я взяла ответственность за свои действии. И это очень помогло мне понять, почему я реагирую на что-то именно так. Я стала просто лучше себя понимать. Думаю, это был огромный шаг. Это причина, по которой сейчас, под этим давлением, я справляюсь с эмоциями намного лучше – потому что я лучше понимала, кто я, – сказала белоруска на пресс-конференции.

