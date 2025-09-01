Вондроушова выбила Рыбакину и второй раз вышла в четвертьфинал US Open
Маркета Вондроушова вышла в 1/4 финала US Open.
Чешка обыграла №10 в мире Елену Рыбакину – 6:4, 5:7, 6:2.
Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open. Всего она пятый раз добралась до этой стадии на турнирах «Большого шлема».
Теперь ее баланс против топ-10 составляет 16:26, а на «Шлемах» – 5:7. В этом году она выиграла четыре из пяти матчей против соперниц из десятки.
Дальше Вондроушова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости