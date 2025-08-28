Джокович об игре на «Больших шлемах»: «Последние пару лет я как будто быстрее изнашиваюсь»

Новак Джокович прокомментировал последние результаты на «Больших шлемах».

Вчера он вышел в третий круг US Open, обыграв квалифаера и 145-ю ракетку мира Закари Свайду – 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1.

«Если честно, мой теннис был не таким уж хорошими. Я был не очень им доволен в начале игры, но я обязан отдать должное Заку, потому что он играл на очень высоком уровне. Ему не повезло, что у него начались проблемы из-за травмы в конце второго сета. Но спасибо ему за то, что он остался на корте. Было видно, что он не мог больше подавать так, как он это делал в первых полутора сетах. Я желаю ему всего наилучшего».

Джокович также прокомментировал последние выступления на «Больших шлемах». Его лучший результат за последние два года – финал «Уимблдона»-2024. В этом сезоне он трижды вышел в полуфинал.

«Последние пару лет для меня все немного иначе. Я как будто быстрее изнашиваюсь по сравнению с тем, как было раньше. Мне приходится с этим справляться, много заниматься восстановлением вне корта, чтобы быть способным показывать максимальный уровень на корте как можно больше часов».