Гарсия о завершении карьеры: «Мне стоило больше наслаждаться моментами, когда я была на подъеме, и чаще гордиться своими достижениями»

Каролин Гарсия рассказала, о чем жалеет после завершения карьеры.

Вчера экс-четвертая ракетка мира провела последний матч в карьере. В первом круге US Open она уступила Камилле Рахимовой со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

«Мне стоило больше наслаждаться моментами, когда я была на подъеме, и чаще гордиться своими достижениями. Если ты никогда не радуешься тому, чего добился, если все время кажется, что это только тяжелый труд, то откуда брать желание продолжать работать и стремиться к большему?» – сказала француженка.