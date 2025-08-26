Гарсия о завершении карьеры: «Мне стоило больше наслаждаться моментами, когда я была на подъеме, и чаще гордиться своими достижениями»
Каролин Гарсия рассказала, о чем жалеет после завершения карьеры.
Вчера экс-четвертая ракетка мира провела последний матч в карьере. В первом круге US Open она уступила Камилле Рахимовой со счетом 4:6, 6:4, 3:6.
«Мне стоило больше наслаждаться моментами, когда я была на подъеме, и чаще гордиться своими достижениями. Если ты никогда не радуешься тому, чего добился, если все время кажется, что это только тяжелый труд, то откуда брать желание продолжать работать и стремиться к большему?» – сказала француженка.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
