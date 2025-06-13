Призовые «Уимблдона»-2025 составят рекордные 53,5 млн фунтов

Стал известен призовой фонд «Уимблдона»-2025.

Он вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составит рекордные 53,5 млн фунтов (около 72,6 млн долларов). Победители получат по 3 млн фунтов (около 4,1 млн долларов) – это на 11,1% больше, чем в прошлом году.

Расклад по кругам в одиночке:

Первый круг – 66 тысяч фунтов;

Второй круг – 99 тысяч фунтов;

Третий круг – 152 тысячи фунтов;

Четвертый круг – 240 тысяч фунтов;

Четвертьфинал – 400 тысяч фунтов;

Полуфинал – 775 тысяч фунтов;

Финал – 1,52 млн фунтов;

Титул – 3 млн фунтов.

Квалифаеры получат за первый круг 15 тысяч фунтов, за второй – 26 тысяч фунтов, за третий – 41,5 тысяч фунтов.

Чемпионы в паре заработают за титул по 680 тысяч фунтов (примерно 922,6 тысяч долларов), в миксте – 135 тысяч фунтов (примерно 183,2 тысячи долларов).

Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.