Хольгер Руне: «Из всех покрытий дольше всего я привыкал к открытому харду. В Дании играют либо на грунте, либо в зале»

Хольгеру Руне комфортно играть в Индиан-Уэллс.

Во вторник он обыграл в четвертом круге Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.

– Ваша первая победа над топ-10 на открытом харде. Есть ощущение значимости момента?

– Я даже не знал. Я их не считаю. Конечно, это здорово. Мне кажется, из всех покрытий дольше всего я привыкал именно к открытому харду, потому что в Дании играют либо на грунте летом, либо в зале зимой.

В детстве я редко играл на открытом харде. Очень важно хорошо играть на этом покрытии, потому что именно на нем проходит большинство турниров.

Мне комфортно. В прошлом году тоже так было. Мне нравятся условия. Это был хороший день, – сказал Руне на пресс-конференции.