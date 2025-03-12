Хольгер Руне: «Из всех покрытий дольше всего я привыкал к открытому харду. В Дании играют либо на грунте, либо в зале»
Хольгеру Руне комфортно играть в Индиан-Уэллс.
Во вторник он обыграл в четвертом круге Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.
– Ваша первая победа над топ-10 на открытом харде. Есть ощущение значимости момента?
– Я даже не знал. Я их не считаю. Конечно, это здорово. Мне кажется, из всех покрытий дольше всего я привыкал именно к открытому харду, потому что в Дании играют либо на грунте летом, либо в зале зимой.
В детстве я редко играл на открытом харде. Очень важно хорошо играть на этом покрытии, потому что именно на нем проходит большинство турниров.
Мне комфортно. В прошлом году тоже так было. Мне нравятся условия. Это был хороший день, – сказал Руне на пресс-конференции.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости