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Бадоса о фото с Циципасом: «Сколько солнцезащитного крема я ни посоветую ему нанести, у него на лбу все равно остается полоса от повязки»

Паула Бадоса выложила селфи со Стефаносом Циципасом.

«Сколько солнцезащитного крема я ни посоветую ему нанести, у него на лбу все равно остается полоса от повязки», – написала Бадоса.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Бадосы
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