Умер 19-кратный чемпион «Больших шлемов» Фред Столл

Фред Столл, 19-кратный чемпион «Больших шлемов», умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Tennis Australia.

Столл – чемпион одиночных «Ролан Гаррос»-1965 и US Open-1965. В периоде с 1962-го по 1969-й он выиграл суммарно десять парных титулов на всех четырех турнирах «Большого шлема». Еще семь титулов Столл взял в миксте. Он также трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе команды Австралии.