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Циципас о победе над Грикспором в двух сетах: «Наконец-то не придется ложиться спать в два часа ночи. Рад, что удалось избежать драмы»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Тэллоном Грикспором в Дубае.

В полуфинал он выиграл 6:4, 6:4.

– Вы очень хорошо сыграли против соперника, который провел отличную неделю. У вас было столько поздних изматывающих матчей. Приятно выиграть в двух сетах?

– Наконец-то не придется ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться. Очень рад, что сегодня удалось избежать драмы. Я с самого начала и до конца матча показывал хороший теннис. Мне было комфортно. Я отлично играл с задней линии и сохранял концентрацию лучше всего за эту неделю.

– Вы были сосредоточены, прекрасно играли с бэкхенда, соперник не создал ни одного брейк-пойнта, а вы реализовали по одному в каждом сете. В вашей игре чувствовалось спокойствие и уверенность. Ваша уверенность в себе постепенно усиливается?

– Пока все идет хорошо, и я стараюсь брать лучшее из каждого матча. Каждый матч – это новый урок, я могу новый опыт и знания о своей игре. Я стараюсь все это впитывать и эффективно использовать ту мудрость, которую приносит каждый матч. Здесь отличная поддержка зрителей. Пока что я хорошо играю, пусть и дальше так будет.

– В финале вы будете играть против Феликса Оже-Альяссима. Какие главные сложности ждут вас в матче с соперником, который так хорошо играет в этом году?

– Несомненно, Феликс в последнее время очень хорошо играет. В туре все это понимают. Я выйду на корт, постараюсь сделать все возможное, посмотрю, что он предложит, и пусть победит сильнейший, – сказал Циципас в интервью на корте. 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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