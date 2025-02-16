Алькарас о целях на сезон-2025: «Выиграть минимум один «Большой шлем» и сражаться за «Мастерсы»

Карлос Алькарас рассказал, к чему стремится в этом сезоне.

– Australian Open был для вас главной целью в этом году. А какая стала главной сейчас?

– Выиграть минимум один «Большой шлем» и сражаться за «Мастерсы». Но все турниры важны, и мы будем стремиться выиграть как можно большее их число.

– Есть какой-то конкретный «Шлем», чемпионом которого вы хотели бы стать?

– Я был бы не против выиграть еще раз любой из оставшихся трех. У меня два титула «Уимблдона», один «Ролан Гаррос» и один US Open. Я буду рад любому. Надеюсь, их будет больше одного.