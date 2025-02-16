Алькарас о целях на сезон-2025: «Выиграть минимум один «Большой шлем» и сражаться за «Мастерсы»
Карлос Алькарас рассказал, к чему стремится в этом сезоне.
– Australian Open был для вас главной целью в этом году. А какая стала главной сейчас?
– Выиграть минимум один «Большой шлем» и сражаться за «Мастерсы». Но все турниры важны, и мы будем стремиться выиграть как можно большее их число.
– Есть какой-то конкретный «Шлем», чемпионом которого вы хотели бы стать?
– Я был бы не против выиграть еще раз любой из оставшихся трех. У меня два титула «Уимблдона», один «Ролан Гаррос» и один US Open. Я буду рад любому. Надеюсь, их будет больше одного.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sport
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