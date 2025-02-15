Вавринка прервал серию из шести поражений

Стэн Вавринка вышел в финал квалификации турнира ATP 500 в Дохе.

Вавринка, занимающий сейчас 158-е место в рейтинге, обыграл №101 Артура Казо – 7:6(3), 6:3.

39-летний швейцарец прервал серию из шести поражений, начавшуюся в октябре.

За выход в основную сетку Вавринка поборется с Кентеном Алисом.