Вавринка прервал серию из шести поражений
Стэн Вавринка вышел в финал квалификации турнира ATP 500 в Дохе.
Вавринка, занимающий сейчас 158-е место в рейтинге, обыграл №101 Артура Казо – 7:6(3), 6:3.
39-летний швейцарец прервал серию из шести поражений, начавшуюся в октябре.
За выход в основную сетку Вавринка поборется с Кентеном Алисом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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