Александр Зверев: «Сожалею о своих словах о том, что, возможно, я недостаточно хорош для победы на ТБШ»

Александр Зверев жалеет о словах, сказанных после финала Australian Open.

Он уступил Яннику Синнеру 3:6, 6:7(4), 3:6.

«После поражения в таком финале внутри столько эмоций, в голове куча всего. И иногда я говорю то, о чем потом сожалею.

Немного сожалею о своих словах, что, возможно, я недостаточно хорош [для победы на «Большом шлеме»]. Мне надо сохранять веру в себя и в то, что я достаточно силен для победы на «Шлемах» и могу стать первой ракеткой мира, если буду дальше прибавлять.

В Австралии я был недостаточно силен в финале, в тот конкретный день и момент. Я проиграл в трех сетах – все просто. Два других финала я проиграл в пяти сетах. В одном из них я вел 2:0 по сетам с брейком в третьей партии. Я не подал на матч в матче с Тимом на US Open. Об этом я жалею.

С Алькарасом я вел 2:1 по сетам, так что шансов было много. А в финале Australian Open я плохо сыграл в конкретный день и конкретный момент».