Рууд о новом альбоме The Weeknd: «Максимально часто его слушаю»
Каспер Рууд высказался о новом альбоме The Weeknd.
– The Weeknd – один из ваших любимых певцов, и он недавно выпустил альбом. Он представил его на церемонии вручения «Грэмми» в прошлые выходные. Смотрели ли это выступление и какая ваша любимая песня с этого альбома?
– Классно, когда твой любимый певец выпускает новый альбом, так что я просто кайфую. Максимально часто его слушаю. Трудно сказать, есть ли у меня одна любимая песня, Without a Warning очень хорошая. Take Me Back to LA тоже хорошая, особенно в контексте печальных событий, которые недавно произошли в Лос-Анджелесе. Я не смотрел трансляцию «Грэмми», но, конечно, видел потом в соцсетях.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @tunedintotennis
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