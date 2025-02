Рууд о новом альбоме The Weeknd: «Максимально часто его слушаю»

Каспер Рууд высказался о новом альбоме The Weeknd.

– The Weeknd – один из ваших любимых певцов, и он недавно выпустил альбом. Он представил его на церемонии вручения «Грэмми» в прошлые выходные. Смотрели ли это выступление и какая ваша любимая песня с этого альбома?

– Классно, когда твой любимый певец выпускает новый альбом, так что я просто кайфую. Максимально часто его слушаю. Трудно сказать, есть ли у меня одна любимая песня, Without a Warning очень хорошая. Take Me Back to LA тоже хорошая, особенно в контексте печальных событий, которые недавно произошли в Лос-Анджелесе. Я не смотрел трансляцию «Грэмми», но, конечно, видел потом в соцсетях.