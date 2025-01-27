Зверев о фото с Синнером из самолета: «По крайней мере, в этот раз я впереди него»
Александр Зверев и Янник Синнер вместе летят из Австралии.
«Ну, по крайней мере, в этот раз я впереди него», – подписал фото Зверев.
Вчера немец проиграл Синнеру в финале Australian Open.
Синнер взял 3-й «Шлем» – с кем из великих он сравнялся?
Как Синнер убрал Зверева в финале Australian Open. 10 наблюдений
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Зверева
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