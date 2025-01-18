Жабер о физических проблемах: «Слава богу, что я вообще могу играть на таком уровне. Потому что я не знала, смогу ли вернуться»
Онс Жабер оценила физическое состояние на Australian Open.
В третьем круге она проиграла Эмме Наварро – 4:6, 6:3, 4:6.
«Для меня это были первые настоящие матчи после «Уимблдона». И я рада, что проблемы с плечом почти решились, и я могу играть. Но у меня были трудности с дыханием и легкими. Мне все равно удавалось бороться – и я обнаружила в себе нового игрока. Я думала, что не смогу это преодолеть, но уровень все равно был высоким, я во многом прибавляю. К сожалению, мне на это нужно больше времени, чем другим теннисисткам.
Нужно быть терпеливой. Слава богу, что я вообще могу играть на таком уровне. Потому что я не знала, смогу ли вернуться».
Опубликовала: Любовь Энина
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