Рублев сфотографировался для цифровой обложки австралийского Esquire

Андрей Рублев появился на цифровой обложке австралийского Esquire.

Обложка с Рублевым – четвертая в серии. Также для этого журнала сфотографировались Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Даниил Медведев.

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