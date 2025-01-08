Алькарас о помолвках в межсезонье: «Подумал, что пришла и моя очередь, но пока нет»

Карлос Алькарас пошутил о помолвках в межсезонье.

– Карлос, ты все еще не помолвлен. Пока свободен .

– Кто знает, что будет в этом году. Пока не помолвлен. Во время межсезонья я смеялся с парой близких людей, что три или четыре игрока сделали предложение. Подумал, что пришла и моя очередь, но пока нет (смеется).

Также Алькарас рассказал о новой стрижке.

– Я обсудил с барбером, что мои волосы отрастают спустя три дня после стрижки. И ходить приходится чаще. Новый год, и я знал, что буду в Австралии, а тут лето и 40 градусов. Подумал, что мне нужно что-то новое. Пару лет назад у меня уже была эта стрижка, и мне понравилось. Вероятно, в этом году будет новый стиль Карлитоса (смеется).

Межсезонье любви в теннисе – 5 помолвок!