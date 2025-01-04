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Полина Кудерметова о медицинском перерыве: «Я отыграла много матчей, и рука немного побаливала, но сейчас все в порядке»

Полина Кудерметова прокомментировала успешное выступление в Брисбене.

21-летняя россиянка впервые вышла в финал турнира WTA.

– Перед поездкой в Австралию сказала тренеру: «Надеюсь, я выиграю первый матч квалификации» (улыбается). Потом, пройдя квалификацию, я такая: «Постараюсь выиграть хотя бы первый круг. Я буду рада».

А тренер все время повторяет: «Просто играй, делай то, что делала на тренировках, и ты выиграешь матч».

– Сегодня было много невынужденных, но в то же время много виннерсов. Как вы думаете, завтра у вас будет столько же ошибок? Считаете ли вы, что в финале должны ошибаться меньше?

– Завтра финал, и я буду сосредоточеннее. У меня будет уже восьмой матч. Иногда я чувствую усталость. Но у меня было больше сил на сегодняшний матч. Надеюсь, что завтра тоже все будет хорошо.

– Между сетами вы брали медицинский перерыв. С вашей рукой все в порядке?

– Сейчас все в порядке. Я отыграла много матчей, и она немного побаливала, но сейчас все в порядке.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Кудерметовой
logoBrisbane International
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