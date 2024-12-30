Швентек после первой победы в сезоне: «Я хорошо себя чувствую. Рада, что вообще могу играть»
Вторая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала первую победу в сезоне.
На групповом этапе United Cup она разгромила Малене Хельго 6:1, 6:0, а затем дала интервью на корте Андреа Петкович.
– Хотела спросить, над чем ты работала в межсезонье. Мы строили какие-то теории, но хотим узнать от тебя.
– Вы можете строить теории... Но это секрет (смотрит в камеру).
– Новый тренер, практически новый год... Новая ты?
– Нет, нет, камон. Ига та же, всегда та же самая (улыбается). Я хорошо себя чувствую, я рада. Рада, что вообще могу играть в теннис. Просто двигаюсь шаг за шагом. Пока концентрируюсь на австралийской серии, а там посмотрим.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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