Швентек после первой победы в сезоне: «Я хорошо себя чувствую. Рада, что вообще могу играть»

Вторая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала первую победу в сезоне.

На групповом этапе United Cup она разгромила Малене Хельго 6:1, 6:0, а затем дала интервью на корте Андреа Петкович.

– Хотела спросить, над чем ты работала в межсезонье. Мы строили какие-то теории, но хотим узнать от тебя.

– Вы можете строить теории... Но это секрет (смотрит в камеру) .

– Новый тренер, практически новый год... Новая ты?

– Нет, нет, камон. Ига та же, всегда та же самая (улыбается) . Я хорошо себя чувствую, я рада. Рада, что вообще могу играть в теннис. Просто двигаюсь шаг за шагом. Пока концентрируюсь на австралийской серии, а там посмотрим.