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  • Петкович о слабом месте Алькараса: «Если у Карлоса не идет, то играет он просто херово. У Синнера, Джоковича, Зверева и даже Фрица такого нет»
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Петкович о слабом месте Алькараса: «Если у Карлоса не идет, то играет он просто херово. У Синнера, Джоковича, Зверева и даже Фрица такого нет»

Андреа Петкович назвала слабую сторону Карлоса Алькараса.

«У меня только одна претензия к Карлосу насчет той проблемы, которой нет у других – у [Александра] Зверева, даже у Тэйлора [Фрица], у Янника [Синнера] и Новака [Джоковича] ее точно нет. Если у Карлоса не идет, то играет он просто херово.

У него нет плана Б – потому что ты все еще Карлос Алькарас, который выиграл четыре «Больших шлема». Но потом он не может попасть по мячу, делает двойные, ошибается, он даже не может выдержать розыгрыш.

Так что когда у Карлоса не идет, он очень плох. При этом в лучшей форме, возможно, он лучший игрок. У него 3:0 против Синнера [в 2024-м], который был лучшим игроком в этом сезоне. А в худшей он все еще может проиграть Якубу Меньшику, чего Янник Синнер, вероятно, не сделал бы», – рассказала экс-девятая ракетка в подкасте Рене Стаббс

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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logoАндреа Петкович
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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logoАлександр Зверев
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