Циньвэнь Чжэн снялась с United Cup

Циньвэнь Чжэн пропустит командный United Cup.

Турнир начнется 27 декабря.

«К сожалению, я не сыграю на United Cup на следующей неделе. После длинного сезона-2024 мне нужно еще несколько недель на отдых, восстановление и тренировки, чтобы подготовиться к новому сезону. Мне очень понравилось на United Cup в этом январе этого года, и поэтому я буду скучать по этому турниру. Но я очень рада, что скоро вернусь в Австралию. Увидимся через пару недель в Мельбурне!»