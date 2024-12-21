Циньвэнь Чжэн снялась с United Cup
Циньвэнь Чжэн пропустит командный United Cup.
Турнир начнется 27 декабря.
«К сожалению, я не сыграю на United Cup на следующей неделе. После длинного сезона-2024 мне нужно еще несколько недель на отдых, восстановление и тренировки, чтобы подготовиться к новому сезону. Мне очень понравилось на United Cup в этом январе этого года, и поэтому я буду скучать по этому турниру. Но я очень рада, что скоро вернусь в Австралию. Увидимся через пару недель в Мельбурне!»
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Чжэн
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